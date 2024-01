Corrado Formigli, sparata a Otto e Mezzo: "Metodo-Meloni, qualcosa di preoccupante"

10 gennaio 2024 a

Nel centrodestra è aperto, e spigoloso, il dibattito sul candidato alle regionali in Sardegna. Il tema tiene banco a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 10 gennaio. Ospite in studio ecco Corrado Formigli.

La Gruber si rivolge al conduttore di PiazzaPulita: "Scontro aperto tra Meloni e Salvini sulla questione del candidato alla presidenza in Sardegna. Non sono solo elezioni regionali. Ti voglio chiedere: è solo davvero un voto regionale o qualcosa di più importante, visto come si scaldano gli animi?", chiede. E Formigli coglie l'assist per muovere le consuete accuse di autoritarismo al premier.

"Parliamoci chiaro, del voto in Sardegna a Salvini e Meloni frega poco. Qui il tema di chi deve governare la Sardegna, regione piena di problemi, non conta: siamo di fronte a un durissimo scontro di potere", premette con granitica certezza Formigli. "Salvini fa notare che in passato la Lega non ha rotto le uova nel paniere a regioni governate dagli alleati. Ma oggi si afferma un nuovo metodo, il metodo Meloni: io ho più voti di te e io comando. Questo metodo di potere, io ho i voti e quindi decido e comando tutto, provate a trasporlo in un sistema in cui Meloni eletta dal popolo va al potere. Credo che questo metodo sia abbastanza preoccupante", conclude Corrado Formigli il suo affondo contro il premier e paventando quei rischi democratici su cui, da sinistra, continuano a martellare. Senza che però gli elettori ci credano: i sondaggi stanno lì a dimostrarlo.

