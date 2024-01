Italo Bocchino smaschera Conte: "In Ue non si candida è perché non vuole contarsi"

13 gennaio 2024 a

Leader candidati alle Europee o no? A riguardo Giuseppe Conte rifiuta l'offerta. Per il numero uno del Movimento 5 Stelle i segretari di partito dovrebbero stare alla larga. "C'è una questione etica che riguarda tutti i leader e i partiti politici - spiega Italo Bocchino a Otto e Mezzo su La7 -. Chi non si candida è perché non vuole contarsi. Ma mentre Matteo Salvini non ha interesse a farlo, Giuseppe Conte non vuole". Per il giornalista, ospite nello studio di Lilli Gruber durante la puntata di venerdì 12 gennaio su La7, "Meloni come lista otterrà il miglior risultato, almeno secondo i sondaggi, e probabilmente porterà con sé i migliori risultati come delegazione in tutta Europa". Motivo per cui "ci troviamo di fronte a un successo e a una forza, rispetto all'interlocuzione...".

Intanto il premier non ha ancora ufficializzato la sua eventuale candidatura. Come da lei specificato alla conferenza stampa di inizio anno, "lo decideremo insieme nel centrodestra e devo prima assicurarmi che non tolga troppo tempo al mio lavoro da presidente del Consiglio". La voglia però c’è, "il misurarsi con il consenso sarebbe una cosa utile e interessante" e potrebbe persino diventare "un test di altissimo livello".

In ogni caso, ha ammesso, "lavoro per costruire una maggioranza alternativa alla maggioranza Ursula. E se questo non fosse possibile non sarei mai disponibile a fare un’alleanza parlamentare con la sinistra. Non l’ho fatto in Italia e non lo farò in Europa".