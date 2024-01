Gianluca Vacchi: "Liquidato dall'azienda di famiglia", quanti milioni incassa

13 gennaio 2024 a

Gianluca Vacchi è stato liquidato dall'azienda di famiglia con 700 milioni, come raccontato da lui stesso in un'intervista al Resto del Carlino. L'azienda è la Ima, colosso del packaging emiliano, gestita dal cugino Alberto Vacchi. "Ho lasciato Ima dopo 30 anni e un cammino straordinario - ha detto l'imprenditore bolognese nonché Dj e influencer con 47 milioni di follower -. Un'azienda che per me è stata ed è ancora importantissima. Quando ne parlo, è come se fosse un essere vivente, quasi avesse un'anima. Con mio cugino Alberto alla guida, Ima crescerà ancora ed è un bene se si quoterà a Wall Street. Non lascio perché non ho fiducia negli scenari futuri della multinazionale, in Ima ho una fiducia illimitata. Ma perché sono un cultore del transito della vita".

"Di vite - ha proseguito Vacchi - ne ho avute tante, a 56 anni ne inizierò una nuova in cui potrò disporre del mio patrimonio". Soffermandosi sui numeri dell'operazione, poi, l'imprenditore ha rivelato: "La mia quota è stata venduta per oltre 700 milioni e mi verrà corrisposta in due tranche. La prima parte già liquidata immediatamente, il resto dopo pochi anni". Sul cugino invece: "Alberto è un imprenditore e un manager bravissimo, io finora invece ho fatto l'azionista in qualunque delle mie avventure imprenditoriali. Abbiamo talenti diversi, ma condividiamo i principi di gestione aziendale. E credo, conoscendolo, che sui miei balletti social si sia fatto una risata".

Guardando al futuro ha rivelato: "A 56 anni coniugherò la voglia di impresa e quella del buon padre. Non voglio esagerare, farò quello che so fare". E i social non saranno abbandonati: "Mi hanno dato popolarità: c'è gente che viene davanti a casa per un selfie". Infine: "Sono sereno. Cerco di avere sempre nuove sfide davanti a me, nuovi obiettivi. Mi annoio facilmente. Ma non vale per la mia compagna e mia figlia: la mia famiglia è la mia vita".