Gianluca Vacchi, l'ex colf sbugiardata: "Ecco cosa faceva davvero Gianluca"

28 maggio 2022 a

a

a

Le accuse della colf a Gianluca Vacchi, hanno scatenato l'ira dei colleghi della donna. Quest'ultima ha denunciato l'imprenditore. Come prove l'ex domestica ha portato alcuni audio compromettenti in cui Vacchi inveiva con i suoi dipendenti arrivando addirittura a tirare in ballo multe per i loro errori. La 44enne ha imputato all'influencer sfruttamento e comportamenti che le avrebbero procurato stress sul posto di lavoro. La donna ha detto di aver lavorato quasi venti ore per Vacchi.

Gianluca Vacchi rovinato dal fratello Bernardo, "beni pignorati": l'assurdo caso delle "cyclette di lusso"

Sempre lui avrebbe costretto i suoi collaboratori a partecipare ai balletti di Tik Tok e Instagram. Altrimenti si "scatenava la rabbia e inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada delle riprese". Negli audio di Vacchi si sente lui stesso parlare di multe di cento euro al giorno per ogni errore commesso. Un esempio di errore? Non fargli trovare gli occhiali da sole.

"Dormo in una camera iperbarica, ecco perché". Gianluca Vacchi, la sconvolgente confessione

Eppure lo staff dell'uomo ha preso le sue difese. A diffondere il video, Selvaggia Lucarelli. "Siamo contrariati, non c’è niente di vero. La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto", ha spiegato Laura, la portavoce. L'imprenditore si arrabbierebbe, ma poi chiederebbe scusa: "Il dottore - dicono - ha anche l’umiltà di chiedere scusa quando si arrabbia". E ancora: "Nessuno ci obbliga a fare un Tik Tok, nessuno ci obbliga a infilarci una divisa. Siamo incavolati, noi lavoriamo per una bellissima famiglia". Poi la frecciata all'ex colf: "Quello che è stato detto è stato detto da una persona che purtroppo per lei non ha più l’onore di stare in mezzo a questo team. Vi do un consiglio io, non assumetela. Mandatela alla Caritas".

"Cosa ha subito mia figlia". Gianluca Vacchi sconvolge l'Italia: a Domenica In un racconto straziante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.