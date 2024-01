14 gennaio 2024 a

A sessant'anni dall'uscita del film, resta irrisolto il dramma del "Vangelo" di Pier Paolo Pasolini. Il capolavoro cinematografico di PPP su Gesù, infatti, resta un nodo da sciogliere per il mondo culturale italiano laico e progressista che non ha fatto i conti con il cristianesimo. Eppure l'incontro dell'autore con Cristo non fu casuale.