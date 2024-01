Chiara Ferragni "in fuga da Milano, mistero su Fedez": girano voci impazzite

14 gennaio 2024 a

Dopo un paio di timide incursioni, Chiara Ferragni sembra rimandare ancora il suo definitivo ritorno sui social. Già, sono giorni drammatici per l'influencer, tra inchieste, critiche e crollo della popolarità. Dunque, su Instagram, prosegue un sostanziale silenzio, iniziato dopo che è esploso il caso della beneficenza con il pandoro Balocco, su cui ora pendono diverse inchieste. Chiara Ferragni è indagata a Milano per truffa aggravata.

A Milano, nel frattempo, si è aperta la Fashion Week, la settimana della moda, per l'influencer un appuntamento fondamentale negli ultimi anni. Ma quest'anno Chiara Ferragni la diserterà: di lei non c'è traccia. E non solo: nel weekend, momento-clou della Fashion Week, ha anche lasciato Milano, anche per sfuggire all'assedio dei giornalisti, costantemente sotto la casa in cui vive con Fedez.

Per inciso, non è chiaro se Fedez sia con lei. Negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni su "grosse frizioni" in casa tra Chiara e Fedez, frizioni che sarebbero dovute all'attacco di Fedez a Myrta Merlino, attacco che Ferragni e i suoi legali non avrebbero gradito. A darne conto era stata Selvaggia Lucarelli, secondo la quale "in questo momento non c'è una strategia condivisa tra i due". E le voci riprendono, impazzite, a circolare: Chiara Ferragni in fuga da Milano senza Fedez?