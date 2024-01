In Mezz'Ora, Mario Sechi su Giorgia Meloni: "Un soggetto completamente diverso"

14 gennaio 2024 a

Discesa in campo sì, discesa in campo no? Giorgia Meloni non ha ancora ufficializzato la sua decisione sulle Europee. Come ribadito dal premier, "ancora non ho scelto". Certo però, per Mario Sechi, è che "dal punto di vista politico dimentichiamo che Meloni è un soggetto completamente diverso da Renzi e Salvini". Ospite di Monica Maggioni a In Mezz'ora nella puntata di domenica 14 gennaio su Rai 3, il direttore di Libero sottolinea che "Meloni è fondatrice di un partito, fa politica fin da bambina ed è allenata alle sollecitazioni della politica".

Insomma, il presidente del Consiglio non teme affatto la sfida. Lei stessa ha precisato di star ragionando sul da farsi. In occasione della conferenza stampa di inizio anno, la leader di Fratelli d'Italia ha esordito ammettendo: "Non ho ancora preso questa decisione". Alla domanda sulla sua eventuale candidatura come capolista alle Europee, ha detto chiaro e tondo: "Io sono una persona per la quale niente conta di più che sapere di avere il consenso dei cittadini".

A maggior ragione, è il suo ragionamento, se si considera che "una mia eventuale candidatura potrebbe portare anche altri leader a fare la scelta, penso all’opposizione, potrebbe essere una cosa interessante". Intanto, invece, Matteo Salvini si è sfilato dalla corsa. Il leader della Lega ha fatto sapere di non candidarsi: "Faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della Lega. Stiamo lavorando al Piano casa, dobbiamo sistemare le Motorizzazioni civili. La Lega ha tanti uomini e donne in gamba, anche più di me per raccogliere la fiducia degli italiani che sono convinto ci sarà".