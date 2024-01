Jari Pilati, il giornalista che ha intervistato Giovanna Pedretti: "Non esisto"

15 gennaio 2024 a

"Non voglio parlare, mi dispiace solo per lei": lo ha detto a Giulia Sorrentino per MowMag Jari Pilati, il giornalista del Tg3 che nei giorni scorsi ha intervistato Giovanna Pedretti, la titolare del ristorante Le Vignole, trovata morta ieri a Sant’Angelo Lodigiano, forse in seguito a un gesto estremo. La donna era finita nella bufera dopo la recensione di un presunto cliente che si lamentava di gay e disabili ai tavoli vicini. Alla recensione il locale aveva risposto invitando il cliente a non presentarsi più. Ma c'è chi ha messo in dubbio la veridicità del tutto. Dopo essere stato ricontattato dalla Sorrentino, il giornalista del Tg3 avrebbe detto: "Mi dispiace moltissimo per questa persona, fine. Io non esisto, grazie, ciao”.

Poi, quando gli è stato chiesto se volesse raccontare la sua versione, lui avrebbe risposto: “Non ho nessuna voglia di parlarne, perché comunque mi dispiace tantissimo per questa signora. Non mi interessa, se la prendessero con me, non mi interessa niente. Non voglio parlare di questa storia, con nessuno, semmai ne parlo con i miei colleghi della Rai”. Intanto, la Lega - attraverso una nota di Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Vigilanza Rai - ha promesso battaglia annunciando che "presenterà un'interrogazione in Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo".