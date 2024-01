Bassetti gela il sindacalista: "Con chi mi candido? La querelo", scontro in tv

15 gennaio 2024 a

"Quando c'è una congiuntura economica difficile come quella che stiamo vivendo, laddove non ci sono soldi si agisce con le leggi": a dirlo, nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, il sindacalista Pierino Di Silverio. Che poi ha aggiunto: "Domani in Parlamento verrà discussa e approvata una legge sull'autonomia differenziata, che aumenterà le disequità tra i cittadini. Cambierà il fatto che chi è al Sud non si potrà più curare e dovrà andare al Nord e si creeranno ancora una volta delle disparità tra la sanità del Nord e la sanità del Sud, ricchi e poveri". Sul tema, quindi, ha poi preso la parola l'infettivologo Matteo Bassetti, in collegamento con il talk: "Dobbiamo fare in modo che il sistema produttivo che genera medici e infermieri cambi rispetto a com'è oggi. Se noi abbiamo delle teorie validissime...". A un certo punto, però, si è interrotto vedendo il gesto di disapprovazione di Di Silverio in studio.

"È inutile che scuote la testa, chi è in studio fa solo politica", ha detto il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, riferendosi al sindacalista. Quest'ultimo, allora, ha risposto: "E' lei che fa politica, se si deve candidare lo dica pubblicamente, con chi si candida alle Europee?". Ma Bassetti ha insistito: "Chi scrolla la testa non conosce i problemi veri della sanità, mancano medici e infermieri". A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha chiarito: "Pierino Di Silverio è un medico, fa il sindacalista per una delle più importanti associazioni di categoria che è la Anaao" e poi all'infettivologo ha chiesto: "Ma è vero che le hanno chiesto di candidarsi?".

Dura e netta la risposta di Bassetti: "La prossima volta che dice una cosa del genere la persona che è in studio la querelo. Io politica non ne faccio, la fa lui. Infatti io sono in ospedale e lei in uno studio televisivo, venga qua a imparare a fare il medico".