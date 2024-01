Chiara Ferragni, l'ad di Tod's: "Prenderemo una decisione precisa e coerente"

16 gennaio 2024 a

Quando la magistratura chiarirà "cosa è successo", il gruppo prenderà "una posizione precisa e coerentissima": a dirlo, in riferimento all'influencer Chiara Ferragni, Diego Della Valle, ad del gruppo Tod's, incalzato dai giornalisti alla fashion week milanese durante la presentazione della nuova collezione. Il numero uno di Tod's, nel cui cda siede la stessa Ferragni, ha sottolineato poi che l'imprenditrice digitale "è sempre stata correttissima" e "molto collaborativa" con il gruppo e che "quando c'era da sponsorizzare qualche progetto sociale lo ha sempre fatto".

La Ferragni, intanto, è stata la grande assente della fashion week a Milano. Nessuna apparizione, nemmeno a eventi di brand che segue da anni, come Fendi o Prada. Anche se, come ricorda Leggo, è già successo in passato che l'influencer disertasse qualche sfilata del calendario maschile. In ogni caso, alle sfilate l'imprenditrice ha preferito trascorrere del tempo con la famiglia. Secondo qualcuno, potrebbe essere un sintomo del fatto che molti brand starebbero per portare a termine le collaborazioni con lei, come già fatto nei giorni scorsi da aziende come Safilo e Coca-Cola.

Intanto, il caso Ferragni è finito anche sulla stampa internazionale: "La star italiana dei social media deve affrontare domande spinose sulla frode delle torte di beneficenza", scrive il Financial Times. Nel lungo articolo online, a dire la sua tra gli altri è Rupert Younger, direttore del Centre for Corporate Reputation dell'Università di Oxford: "Il rischio reputazionale è tutto. Per i marchi, la Ferragni è concepita per essere qualcosa di integro, positivo e stimolante a cui associarsi. È facile capire perché vogliano distanziarsi".