Lorenzo Biagiarelli all'angolo: "E quei 6 minuti?", chi (e come) lo inchioda

Poco prima che il corpo di Giovanna Pedretti venisse trovato nel Lambro, Lorenzo Biagiarelli rincarava la dose su Instagram. Lui, con la compagna Selvaggia Lucarelli, hanno messo in dubbio la veridicità della critica arrivata alla pizzeria della donna. "Ho chiamato la titolare della pizzeria della recensione omofoba e abilista, visto che ha appena dichiarato a una giornalista che la sua recensione è vera e che non si aspettava 'tutta questa cattiveria'. Non si capisce quale cattiveria, visto che ha tutta la stampa e le tv che la osannano e solo due o tre str***i hanno provato a sollevare dei legittimi dubbi sulla storia, ma va bene così", è l'esordio del suo racconto su Instagram.

Lo chef di È sempre mezzogiorno ha parlato di una telefonata durata sei minuti. Qui Biagiarelli avrebbe fatto notare a Pedretti alcune incongruenze sul post della recensione. E, conclusa la spiegazione di quanto i due si siano detti, lo chef si è congedato così: "Per me finisce qui, a meno che non mi convochino i carabinieri. Finisce qui anche per umana pietà per la signora e per la sua attività, vittima un po' del proprio goffo tentativo di ribalta ma soprattutto di chi ha trasformato una piccola storia dalla dubbia veridicità in un caso nazionale". Peccato però che la mattina dopo il post, Giovanna si sia tolta la vita sollevando una polemica che ha tirato in ballo proprio Biagiarelli e Lucarelli.

Tra le accuse, meno pesanti, quella di aver gettato fango su una signora. E tutto di fronte a migliaia e migliaia di utenti web. Anche di fronte ad Antonino Monteleone, inviato de Le Iene noto per aver contribuito con il suo lavoro alla riapertura delle indagini sulla strage di Erba. È lui a incalzare Biagiarelli: "Facciamo trasparenza fino alla fine. Pubblica i sei minuti di telefonata, così la ascoltiamo al prossimo corso di giornalismo", scrive sempre su Instagram in quella che risulta ancora un invito senza risposta. Almeno quella dello chef, visto che tutti gli utenti del web danno ragione a Monteleone.