Chiara Ferragni, bomba di Selvaggia Lucarelli al Nyt: "Cosa mi hanno chiesto"

16 gennaio 2024 a

a

a

"Ho parlato con il New York Times, che mi ha chiesto cosa è successo a proposito di Ferragni in Italia. L'articolo, tranne una piccola imprecisione, è una buona ricostruzione dei fatti": Selvaggia Lucarelli lo ha scritto nelle sue storie su Instagram, allegando l'articolo del principale quotidiano statunitense sul caso dell'imprenditrice digitale, travolta dallo scandalo pandori e beneficenza. La Ferragni prima è stata multata dall'Antitrust per un milione di euro e poi indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano. Ciò che le viene contestato è pubblicità ingannevole in materia di beneficienza. "Coinvolta in uno scandalo, la regina dei social media deve affrontare accuse penali, rinunce da parte degli sponsor e perdita di fiducia da parte dei suoi 29 milioni di follower su Instagram": questo quanto si legge nel lungo articolo online del Nyt.

Intanto in una nota ufficiale del team dell'influencer si legge: "Chiara Ferragni ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto". Nonostante questo, però, l'attenzione mediatica per il caso dell'imprenditrice digitale continua a essere alta, anche all'estero, come dimostra l'articolo del Nyt. Il quotidiano americano, in particolare, ha sottolineato l'assenza dell'influencer alla fashion week milanese: "Le chiacchiere entusiaste sull'apparizione a sorpresa in prima fila di Jeff Bezos e della sua fidanzata, Lauren Sánchez, alla sfilata di Dolce & Gabbana sono state rapidamente superate dagli aggiornamenti sullo strano caso di Chiara Ferragni".