Selvaggia Lucarelli, Tommaso Cerno: "Perché è lei a usare gay e disabili"

16 gennaio 2024 a

a

a

Tommaso Cerno contro Selvaggia Lucarelli. Accade a TgMed, dove si parla della morte di Giovanna Pedretti. "La ragione della critica a questa donna che lavorava e che ha fatto questo post - spiega il direttore de L'Identità - a me interessa poco se fosse vero o falso perché sicuramente denunciava ciò che stava avvenendo in altri posti".

Da qui l'affondo: "Chi usa i gay e i disabili per farsi pubblicità non è la pizzaiola suicida ma la Lucarelli e il suo compagno. Evidentemente in crisi di consenso dopo l'abbattimento della nemica Ferragni, usano disabili e gay per fare una campagna contro una donna che aveva scritto una cosa che se è vera, si devono vergognare. Se è falsa avrebbero dovuto comunque applaudire". Il motivo? "Si tratta di una cosa che la sinistra denuncia da anni, quotidianamente". E ancora, sempre riferendosi all'opinionista: "Tu cosa fai? Per avere più clic di lei (Giovanna Pedretti ndr), la accusi di averla inventata e usi i gay e i disabili per farti vedere? È il fantasma di Savonarola, il moralista che brucia nel suo rogo".

"Martin Luther Cecchettin, perché non può essere un esempio": l'affondo di Cerno

Ma non finisce qui, Cerno prosegue: "Tu sei una posizione di forza e scagli contro chiunque le tue strali per la ragione per cui lo critichi: usare gli altri e il comportamento degli altri per prendere la prima fila".