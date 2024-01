Generale Vannacci, ecco il titolo del secondo libro: la sinistra impazzisce

17 gennaio 2024 a

Sarebbe in fase di preparazione il secondo libro del generale Roberto Vannacci, già molto chiacchierato per la sua prima fatica, "Il mondo al contrario", finita nella bufera per alcune esternazioni su omosessuali, attivisti climatici e femministe. La sua seconda opera si intitolerebbe "Il coraggio vince", secondo quanto riportato da Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Ancora da definirsi, invece, la data di uscita. Qualche giorno fa invece, durante un colloquio col Corsera, il generale aveva smentito il titolo provvisorio del libro circolato in diverse anticipazioni di stampa, cioè "La Forza e il Coraggio". "Non faccio Oriana Fallaci 2 senza essere Oriana Fallaci", aveva detto.

Secondo Labate, il titolo effettivo, "Il coraggio vince", sarebbe uno slogan pronto in vista dell’imminente campagna elettorale. Il generale, infatti, è fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini come candidato alle Europee. "Ne stiamo parlando della candidatura di Vanacci", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ad Agorà. È possibile, inoltre, che il generale venga scelto dal Carroccio come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni italiane. Su questo, però, il leader leghista non ha detto nulla, limitandosi a raccontare di averlo incontrato senza avere ancora avuto la risposta definitiva. Ora, resta da capire solo se il libro uscirà prima delle elezioni, in programma a giugno, oppure dopo il voto.