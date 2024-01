John Elkann, sconcerto a St. Mortiz: come si presenta vestito in paese

17 gennaio 2024 a

Inizia un 2024 pieno zeppo di sfide per John Elkann: dalla gestione del gruppo Gedi, che vive un periodo tormentato, fino a Stellantis, Ferrari e Juventus. Insomma, saranno dodici mesi tostissimi per l'ad di Exor, l'erede di Gianni Agnelli. E così, per l'inizio del 2024, ecco che Elkann si è rifugiato a Sankt Moritz, una sorta di sua seconda casa per lui, il tutto insieme ai suoi figli.

Con Elkann, infatti, i tre pargoli - Leone Mosè, Oceano Noah e Vita Talita -, assente al contrario Lavinia Borromeo, che come spiega il rotocalco Chi non è particolarmente avvezza allo sci. Ed è sempre Chi a mostrare delle fotografie... impensabili del rampollo Agnelli. Infatti, una volta sceso in paese, ecco che John Elkann sfoggia un outfit davvero peculiare: piumino rosa (colore che adora) e cappello giallo. Accostamento davvero avventuroso, così come mostrano le foto.

Le foto sono state rilanciate e commentate da Dagospia con la consueta e tagliente ironia: "L'ingegnere, che pantera rosa! John Elkann sfoggia un bomber color confetto e un cappellino di lana giallo oversize". In effetti, sorprendente...