Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Sondaggio Noto, Forza Italia vola e Avs crolla: tutte le cifre

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
Sondaggio Noto, Forza Italia vola e Avs crolla: tutte le cifre

2' di lettura

Un sondaggio senza troppi scossoni, quello realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta. La rilevazione vede infatti una certa stabilità, almeno per i partiti maggiori. Fratelli d'Italia si piazza al 30,5 per cento, invariato rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Non registrano flessioni neppure il Pd al 23 per cento e il Movimento 5 Stelle all’11.5 per cento. A segnare un grande balzo è Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5 per cento mentre la Lega resta all'8.

A sinistra cala, e anche di tanto, Alleanza verdi e sinistra che arriva al 6 per cento con un - 0,5. Azione poi si attesta al 4 (+0,5 per cento). E ancora: Italia viva al 2,5 è stabile. Anche Noi moderati rimane all’1,5, con +Europa e Udc, entrambi all’1 per cento. A conti fatti il centrodestra è al 50,5 per cento e grazie agli azzurri guadagna lo 0,5 per cento. Cattive notizie per il campo largo che scivola al 44 per cento perdendo lo -0,5, La stima sull’affluenza resta stabile al 56 per cento.

Giustizia, sondaggio YouTrend: il 44% dei grillini sconfessa Giuseppe Conte

E dire che Repubblica ieri gongolava. Pagina 8: «La giustizia divide gli italiani. Riforma appesa a un pugno di vo...

Che Forza Italia cresca e Avs cali non è una novità. A confermarlo anche il sondaggio di Youtrend per cui il partito fondato da Silvio Berlusconi è protagonista di un vero exploit: (9,0 per cento, +1,0). E, guarda caso, il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli registra un decremento dell’1 per cento. Insomma, sia nel sondaggio Noto che in quello di Youtrend Avs perde la stessa cifra che invece Forza Italia guadagna. Una coincidenza?

Numeri alla mano Sondaggio Youtrend, tracollo di Pd e Avs. FdI? Sempre più in alto

Alberto Belli Paci Liliana Segre, il figlio aderisce a Forza Italia: "Cosa mi ha detto mia mamma"

Il report parla chiaro Sondaggio Pagnoncelli, vola Meloni e cala il Pd: sinistra sempre più staccata

tag
sondaggio noto
avs
forza italia

Numeri alla mano Sondaggio Youtrend, tracollo di Pd e Avs. FdI? Sempre più in alto

Alberto Belli Paci Liliana Segre, il figlio aderisce a Forza Italia: "Cosa mi ha detto mia mamma"

Il report parla chiaro Sondaggio Pagnoncelli, vola Meloni e cala il Pd: sinistra sempre più staccata

ti potrebbero interessare

1187x659

Almasri, il governo smentisce la sinistra: "Mandato di cattura libico? Lo sapevamo quando rimpatriato"

Redazione
451x252

Almasri arrestato, la sinistra assalta il governo: "Vergogna", "Umiliati", "Non è Italia"

Andrea Carrabino
3072x2047

Giorgia Meloni: "Rovigo? Difesa sempre legittima". Spari al bandito, la sinistra impazzisce

Redazione
1869x968

L'Aria che tira, Licia Ronzulli irride Elly Schlein: "Roba da matti, fa ridere"

Redazione