Sondaggio Noto, Forza Italia vola e Avs crolla: tutte le cifre

Un sondaggio senza troppi scossoni, quello realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta. La rilevazione vede infatti una certa stabilità, almeno per i partiti maggiori. Fratelli d'Italia si piazza al 30,5 per cento, invariato rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Non registrano flessioni neppure il Pd al 23 per cento e il Movimento 5 Stelle all’11.5 per cento. A segnare un grande balzo è Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5 per cento mentre la Lega resta all'8.

A sinistra cala, e anche di tanto, Alleanza verdi e sinistra che arriva al 6 per cento con un - 0,5. Azione poi si attesta al 4 (+0,5 per cento). E ancora: Italia viva al 2,5 è stabile. Anche Noi moderati rimane all’1,5, con +Europa e Udc, entrambi all’1 per cento. A conti fatti il centrodestra è al 50,5 per cento e grazie agli azzurri guadagna lo 0,5 per cento. Cattive notizie per il campo largo che scivola al 44 per cento perdendo lo -0,5, La stima sull’affluenza resta stabile al 56 per cento.