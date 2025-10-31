Juventus, l'indiscrezione sulla sfuriata di Elkann nello spogliatoio: cosa è successo

Alla Continassa è iniziata l’era Luciano Spalletti, ma il clima è tutt’altro che sereno. Il tecnico toscano ha varcato i cancelli del centro bianconero a metà mattina di giovedì 30 ottobre, accolto da tifosi e telecamere, ma dietro i sorrisi e i selfie si nasconde una Juventus in subbuglio. Mentre l’ex c.t. dell’Italia sistemava gli ultimi dettagli del suo staff — optando per Giovanni Martusciello vice, Salvatore Russo collaboratore e Francesco Sinatti preparatore — alle sue spalle restavano le scorie di giorni turbolenti.

Dopo il 3-1 all’Udinese, secondo Il Corriere dello Sport, John Elkann è sceso negli spogliatoi e ha tenuto un discorso durissimo. Un intervento senza filtri, che ha sorpreso la squadra per toni e contenuti. Il patron non ha risparmiato nessuno: tre allenatori in un anno (Thiago Motta, Igor Tudor, Spalletti) risultati altalenanti e atteggiamento ritenuto non all’altezza della storia del club. “Alla Juventus non si può galleggiare”, avrebbe detto, lasciando intendere che la pazienza è finita. Se il croato appena esonerato dopo Madrid aveva pronunciato parole di resa con quel “Siamo questi”, Elkann ci è andato giù pesante con i suoi. Nel mentre che Giorgio Chiellini andava in tv dicendo “cambiamo allenatore perché lo ritenevamo necessario per ripartire. C’è tempo per fare bene”.