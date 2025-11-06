Jannik Sinner, "gioco col punteggio": il mistero dietro a questa frase

Jannik Sinner è arrivato a Torino, dove da domenica difenderà il titolo delle ATP Finals. L’azzurro, 24 anni, si presenta all’appuntamento da “defending champion”, con una piccola possibilità – legata ai risultati di Carlos Alcaraz – di tornare numero uno al mondo. Dopo il successo nella doppietta Vienna-Parigi, Sinner si sta concedendo qualche giorno di recupero per ricaricare energie preziose: il suo calendario è stato logorante, e anche per i fuoriclasse arriva il momento di imparare a gestirsi.

Proprio su questo aspetto Jannik ha lanciato un concetto chiave: “Cerco di giocare anche un po’ con il punteggio, che sicuramente sarà una chiave per la mia carriera”, ha spiegato dopo la vittoria su Shelton a Parigi. “Giocare con il punteggio” significa saper dosare lo sforzo, entrando in una sorta di modalità risparmio energetico quando la partita lo permette.

L’ex tennista e tecnico Ivan Ljubicic lo ha chiarito: “Quando sei avanti un set e un break puoi rallentare un po’, magari cercare qualche serve and volley, accorciare gli scambi — ha spiegato — I grandi campioni lo fanno: serve esperienza, fiducia e controllo”. Una strategia che, aggiunge il croato, “potrebbe allungargli la carriera”.