Juve-Udinese, retroscena: chi è sceso nello spogliatoio bianconero

Juventus-Udinese potrebbe essere stata il punto di svolta per la stagione dei bianconeri. La formazione guidata dal tecnico - ad interim - Massimo Brambilla ha conquistato i tre punti grazie a un netto 3-1, nel segno di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Tutti contenti, quindi. Ma i problemi rimangono. E sono tanti. La dirigenza della Vecchia Signora ne è consapevole. E dopo il triplice fischio ha cercato di trasmettere alla squadra la sua vicinanza, anche in vista dell'arrivo del nuovo allenatore Luciano Spalletti.

Stando a quanto è emerso, John Elkann - il numero uno di Exor, la holding che controlla la Juventus -, è sceso negli spogliatoi dell'Allianz Stadium dopo la fine della partita. Il colloquio, però, sarebbe durato solo pochi minuti. Come ha riportato l'Ansa, l'erede della famiglia Agnelli si è intrattenuto con Manuel Locatelli e compagni per trasmettere fiducia e vicinanza, con la squadra che aspetta il terzo allenatore diverso (senza considerare Brambilla, tecnico ad interim vittorioso contro i friulani) da marzo a oggi. E, dopo Thiago Motta e Tudor, si attende la fumata bianca definitiva per accogliere Spalletti. .