Mamdani, la furia di Vannacci: "24 anni dopo l'11 settembre..."

"Una resa". Roberto Vannacci liquida così la vittoria di Zohran Mamdani. Il 34enne socialista democratico è il nuovo sindaco di New York. Una notizia che lascia interdetto l'europarlamentare e vicesegretario della Lega: "24 anni dopo l'11 settembre, New York ha un sindaco musulmano. Così l'occidente celebra la propria resa culturale chiamandola progresso".

Nato infatti a Kampala, in Uganda, Mamdani si è trasferito a New York all'età di 7 anni e anche se è cittadino naturalizzato americano non potrà mai diventare presidente. Si tratta del primo sindaco musulmano di New York ed è un socialista democratico. Tra le promesse su cui ha giocato la campagna elettorale ci sono: congelamento degli affitti per 2 milioni di newyorkesi, supermarket comunali e meno costosi, assistenza all’infanzia gratuita fino ai 5 anni, autobus gratis, salario minimo a 30 dollari all’ora entro il 2030.