Otto e Mezzo, Cacciari azzera Pd e compagni: "Ciliegina insignificante"

mercoledì 5 novembre 2025
Almasri arrestato. La notizia arriva fino a Otto e Mezzo, dove a discutere ci sono anche Massimo Cacciari e Andrea Scanzi. Qui Lilli Gruber chiede conto della risposta del governo dopo l'arresto del generale libico: "Se c'era un accordo sotterraneo, se lo avessimo dichiarato prima, avremmo fatto una figura peggiore. Credo sia molto realistico che il governo italiano abbia fatto una trattativa con i libici. Sicuramente ci sono faide interne. Ma questa è una figuraccia che va collocata in un contesto sciagurato, è una ciliegina insignificante". Insomma, una chiara lezione alla sinistra che in queste ore ha riaperto il caso parlando di scivolone italiano.

Ed ecco che spostandosi a sinistra, Cacciari si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci sono destre diverse, il problema è che non c'è nessuna sinistra". Anche la vittoria di Mamdani a New York non è un trionfo dem. Il motivo è chiaro: "Le condizioni etniche di New York sono peculiari, la maggior parte dei cittadini non è bianca". Ecco spiegato tutto. 

Non sembra essere d'accordo Scanzi che su Almasri parla di una figuraccia: "Il governo ne esce malissimo, se togli alla Meloni il vittimismo, le resta poco. Qualsiasi motivazione dietro, abbiamo restituito un aguzzino con un volo di Stato. Ma dalle immagini non sembrava. Questi hanno sbagliato tutto, hanno dato 10mila versioni diverse. Ma dove andiamo? C'è anche un elemento di incoerenza: vi ricordo che quando il governo ha negato l'autorizzazione a procedere, il governo si arrabbiava con l'europarlamento per Ilaria Salis. Quando capita a loro, improvvisamente diventano garantisti".  

