Otto e Mezzo, Cacciari azzera Pd e compagni: "Ciliegina insignificante"

Almasri arrestato. La notizia arriva fino a Otto e Mezzo, dove a discutere ci sono anche Massimo Cacciari e Andrea Scanzi. Qui Lilli Gruber chiede conto della risposta del governo dopo l'arresto del generale libico: "Se c'era un accordo sotterraneo, se lo avessimo dichiarato prima, avremmo fatto una figura peggiore. Credo sia molto realistico che il governo italiano abbia fatto una trattativa con i libici. Sicuramente ci sono faide interne. Ma questa è una figuraccia che va collocata in un contesto sciagurato, è una ciliegina insignificante". Insomma, una chiara lezione alla sinistra che in queste ore ha riaperto il caso parlando di scivolone italiano.

Ed ecco che spostandosi a sinistra, Cacciari si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci sono destre diverse, il problema è che non c'è nessuna sinistra". Anche la vittoria di Mamdani a New York non è un trionfo dem. Il motivo è chiaro: "Le condizioni etniche di New York sono peculiari, la maggior parte dei cittadini non è bianca". Ecco spiegato tutto.