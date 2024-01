Kate Middleton, Caprarica: "Problema decisamente serio. Se faccio due più due..."

18 gennaio 2024 a

Mentre dal Regno Unito arrivano rassicurazioni sullo stato di salute di Kate Middleton, emergono nuove ipotesi sulle reali motivazioni dietro la sua operazione all'addome. La stessa Bbc parla di "qualcosa di serio". Ad avanzare sospetti anche Antonio Caprarica, profondo conoscitore del Regno Unito, che era ospite in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 18 gennaio su La7. A David Parenzo, il giornalista che è tra i maggiori esperti italiani della famiglia reale inglese si sofferma su un dettaglio tutt'altro che da poco: "Re Carlo III ieri ha infranto un tabù, perché ha detto con chiarezza che soffre di un ingrossamento della prostata, come milioni di altri uomini della sua età e quindi andrà a operarsi".

Diverso discorso per la moglie di William: "Il caso della principessa Kate appare decisamente più serio. Da Kensington Palace hanno tenuto a escludere un profilo oncologico del ricovero, tuttavia faccio due più due...". Caprarica, "conoscendo bene l'ambiente londinese", ricorda che la London Clinic di Marylebone dove Kate è stata operata "è il regno di uno dei principali chirurghi colon-rettali, forse mondiali".

Da qui il dubbio: "Questo significa che il fatto che la principessa si sia fatta ricoverare lì e non nell'ospedale solito dei reali, è perché l'intervento a cui si è sottoposta è probabilmente sul colon". Insomma, "o un problema oncologico o diverticolite. In ogni caso un intervento serio che vuole il suo tempo di ripresa e che accresce naturalmente la preoccupazione". Intanto si prevede che Kate non tornerà agli eventi pubblici fino a dopo Pasqua e che suo marito sarà al fianco della moglie e dei figli fino ad allora. Anche i tour reali che William e Kate avevano in agenda per i prossimi mesi non si svolgeranno più.

