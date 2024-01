Kate Middleton, angoscia nel Regno Unito: ecco chi è il medico che la curerà

18 gennaio 2024 a

Due pessime notizie per i Reali inglesi: l'operazione e il ricovero di Kate Middleton e l'imminente intervento alla prostata di Re Carlo III. Tutto in pochi minuti, due annunci ieri, mercoledì 17 gennaio. E così, inevitabilmente, nel Regno Unito si è tornati a parlare di una figura molto discussa, quella del dottor Michael Dixon, l'omeopata responsabile della salute e del benessere dei Windsor.

Dopo che Kate e Re Carlo verranno dimessi, sarà infatti lui al comando del gruppo di medici e specialisti che seguiranno le rispettive convalescenze. Dixon, personaggio eccentrico che indossa sempre giacca e papillon, a dicembre è stato nominato da Re Carlo come capo ufficiale dei medici dei reali inglesi. Alle spalle di Dixon una formazione convenzionale, in seguito alla quale però ha sposato alcune teorie alternative su alcuni aspetti della medicina, in particolare sulla medicina olistica e omeopatica, di cui è convinto sostenitore.

Anche per questa ragione, Dixon è una figura un poco controversa: come rivelava il The Guardian nei giorni della nomina, il medico è un sostenitore convinto della "guarigione per fede", oltre che dell'utilizzo delle piante. Per intendersi, una volta accolse nel suo ambulatorio un guaritore cristiano nel tentativo di curare malati cronici. E ancora, prescrisse un arbusto africano chiamato "artiglio del diavolo" per lenire il dolore alla spalla di un paziente, oltre all'erbaccia di capra cornea contro l'impotenza. Queste ultime due indiscrezioni furono rilanciate dal Sunday Times.

Contro Dixon hanno preso posizione diversi luminari britannici, a partire da Edzard Ernst, professore emerito dell'ateneo di Exter. "Chiunque promuova l'omeopatia sta minando la medicina basata sull'evidenza e il pensiero razionale. La prima conseguenza è che indebolisce il servizio sanitario nazionale, la secondo è che causerà danni alla società. Noi e altri abbiamo dimostrato che l'omeopatia non è una terapia efficace, anche se oggi gode di un consenso diffuso. Per me, questo significa che il suo unico posto legittimo è nei libri di storia della medicina", tuonava Ernst.

E ancora Michael Marshall, direttore della Good Thinking Society che si batte per la diffusione del pensiero scientifico, sulla nomina di Dixon dichiarò: "Non è una scelta appropriata. Penso che il ruolo della monarchia, se ne ha uno nella società attuale, non sia quello di difendere i propri progetti personali e le proprie convinzioni personali o di usare il potere e l'influenza che hanno per promuovere cause che vanno direttamente contro l'evidenza che noi abbiamo. È assolutamente inequivocabile che i rimedi omeopatici non funzionano", concluse.