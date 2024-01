Dritto e Rovescio, Selvaggia Lucarelli nel mirino: "Insulti e minacce di morte per colpa sua"

19 gennaio 2024 a

Giovanna Pedretti non è stata l'unica ristoratrice a essere presa di mira da Selvaggia Lucarelli. A raccontare quanto accaduto è la proprietaria di un ristorante di Finale Ligure, reo di aver addebitato al malcapitato cliente 2 euro per un piattino vuoto, destinato "alla condivisione" di una porzione di trofie al pesto. Ida Germano, titolare dell’Osteria del Cavolo, dice la sua a Dritto e Rovescio, nella puntata andata in onda giovedì 19 gennaio su Rete 4.

Ma prima tiene a ringraziare "voi giornalisti che mi avete danno la possibilità di sfogarmi, di dire la mia versione e non solo quella della Lucarelli che non è mai stata nel mio locale". A detta di Ida, infatti, l'opinionista "ha scritto per sentito dire". Alla domanda su cosa sia successo, la signora è un fiume in piena: "Un giorno rispondo al telefono del mio ristorante e vengo ricoperta di insulti. Ho pensato a un pazzo, ma di lì sono seguite migliaia di telefonate con minacce di morte. Questo mi ha colpito molto - spiega con la voce rotta, sfiorando le lacrime -. La cosa che la Lucarelli avrebbe dovuto sapere è che non poteva pubblicare i miei dati personali sullo scontrino".

La giurata di Ballando con le Stelle ha pubblicato nome, cognome e numero di telefono della signora, scatenando messaggi e telefonate. "Anche dall'estero hanno parlato di quanto accaduto", confida la signora estremamente provata per la vicenda.