Lorenzo Biagiarelli, a sinistra parte la santificazione del "signor Lucarelli"

Sul fatto che la principale artefice dell'assalto a Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata senza vita e con tutta probabilità morta suicida, sia Selvaggia Lucarelli non ci sono particolari dubbi: la sua potenza di fuoco sui social, infatti, è immensa. Ma tutta questa vicenda nasce da Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, il primo e il più scatenato nel mettere in dubbio l'autenticità della chiacchieratissima recensione (dubbi poi rilanciati dalla compagna). Eppure, la premiata ditta "Lucarelli-Biagiiarelli", se la sta cavando alla grande. Almeno stando alla rassegna stampa, a quanto viene raccontato (e a come viene raccontato) dai quotidiani. Ed ecco insomma che a sinistra è già iniziata la santificazione di Biagiarelli...

