Gad Lerner, "guardate il tatuaggio": fascismo, una gaffe clamorosa

«Il candidato presidente della Regione Sardegna scelto da Fratelli d’Italia si chiama Paolo Truzzu e sul braccio si è tatuato un bel TRUX. Così, tanto per ricordare con chi abbiamo a che fare». È su Twitter che Gad Lerner incappa nella clamorosa gaffe: dannata fretta di attaccare tutto ciò che sta nel centrodestra!

Il giornalista ha scambiato una scritta a pennarello per un tatuaggio, e dire che si vedeva chiaramente che non lo era. La foto di Truzzu è del 2016. È allarme fascismo anche in Sardegna, quindi, per Lerner, sbertucciato dai social.

Truzzu a corredo della foto, pubblicata su Facebook, aveva commentato: “Quanta ipocrisia”. Il sindaco di Cagliari si riferiva alle polemiche sull’ex calciatore Paolo Di Canio, quell’anno sospeso da Sky per un tatuaggio con la scritta “Dux”. Che figura, Lerner...