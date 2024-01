Mascherine, battaglia Senaldi-Parenzo: "Ti rendi conto dell'insensatezza?"

19 gennaio 2024 a

Influenza, Covid e nuovi virus hanno tenuto banco a L'Aria che tira su La7. Al centro della discussione l'importanza della mascherina. "Tu hai in casa una bomba batteriologica, quindi in casa stai con la mascherina?": Pietro Senaldi lo ha chiesto a David Parenzo, riferendosi ai quattro figli del conduttore. "Eh no con i figli no", ha risposto quindi il giornalista. E il condirettore di Libero, allora, ha controbattuto: "Ma allora scusa ti rendi conto dell'insensatezza? Vai in metropolitana 5 minuti e ti metti la mascherina, è insensato. È più facile che ti contagi in casa, coi figli o coi coniugi, piuttosto che in metropolitana".

Tra gli ospiti del talk anche la virologa Ilaria Capua, che ha ammesso di mettere la mascherina quando esce. L'esperta, poi, ha anche messo in guardia sul possibile arrivo di nuove pandemie: "I virus che sono nel serbatoio animale, siano essi virus influenzali, retrovirus come l'Hiv e coronavirus o altri, sono sempre lì che bussano alle porte di Homo sapiens. In paesi dove il contatto uomo-animale" è alto. "Quindi una nuova pandemia, mi dispiace dirlo, arriverà perché questa è biologia". E ancora: "Mi dispiace dirvelo però le pandemie accadono. Non è che siccome abbiamo avuto il Covid adesso le pandemie non arriveranno più".

Facendo riferimento a un virus del passato, il "coronavirus Mers", la virologa ha invece spiegato: "E' un virus del Medio Oriente che aveva come serbatoio i dromedari. Anche questo è arrivato dai pipistrelli che con le loro deiezioni hanno infettato dei dromedari e siccome i dromedari sono una parte importante nella cultura del Medio Oriente, le persone si avvicinavano e ci sono stati questi focolai di polmonite...".