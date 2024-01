Chiara Ferragni "iscritta altre due volte nel registro degli indagati

22 gennaio 2024 a

a

a

Non c'è pace per Chiara Ferragni: dopo l'indagine per truffa relativa ai pandori Balocco, ora l'imprenditrice digitale sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi, lanciata da lei sul mercato nel 2019. Lo riporta l'Ansa, facendo riferimento all'atto che la procura di Milano ha inviato al pg della Cassazione per rispondere alla procura di Cuneo, che intanto reclama una competenza territoriale sul fascicolo dei pandori.

Competenza che rivendicano pure i magistrati meneghini, i quali ritengono ci sia una continuità tra le presunte truffe e che dunque l'intero fascicolo - dove la Ferragni risulterebbe iscritta per ben tre volte - debba restare a Milano. Secondo indiscrezioni, comunque, la pronuncia del pg della Cassazione dovrebbe arrivare in tempi brevi.

Nelle scorse ore, a prendere le difese dell'influencer è stata Belen Rodriguez, che nelle sue storie Instagram, ha scritto: "Vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima".