Chiara Ferragni con 7.000 euro di vestiti addosso: come evita gli insulti

Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Balocco e l'indagine per truffa aggravata, si vede poco sui social, in particolare sul suo profilo Instagram. ma nelle ultime ora la influencer ha pubblicato una serie di foto e video che la ritraggono in alcuni momenti della scorsa settimana. Tra questi ci sono alcuni selfie davanti allo specchio, delle immagini con i suoi figli Leone e Vittoria e nessuna di Fedez. Ma ai fan poco interessa che non si ritragga con il marito. Essi guardano il suo outfit da capogiro.

La Ferragni, infatti, indossa una tutina nera di un famoso marchio di moda che costa 400 euro, un paio di stivali alti e neri in vernice e una borsa di un'altra famosa casa di moda da 6800 euro.

Il suo look d migliaia di euro avrebbe fatto il pieno di cuoricini - pare siano più di 400mila i like - il che significa che la maggior parte dei suoi follower l'ha già perdonata. Quello che non sembra invece essere stato gradito da molti altri fan è il fatto che non possono commentare visto che Chiara Ferragni ha tolto loro questa possibilità per evitare gli insulti.

Molti poi sono gli utenti che non la seguono più. Secondo quanto riporta Vanity fair, infatti, l'influencer contava 29,6 milioni di fan, dopo il video delle scuse, ne ha 29,4 milioni, quindi, a conti fatti ne ha persi ben 200 mila.