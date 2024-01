Generale Vannacci, lo sfregio in diretta: Giucas Casella calpesta i suoi libri

23 gennaio 2024 a

Uno show a tutto tondo, quello di Giucas Casella, mentalista e illusionista ma soprattutto personaggio televisivo di lungo corso. Il tutto a Robinson Pop Up, un programma prodotto da Repubblica e condotto da Saverio Raimondo e Stefano Rapone. Ospite dell'ultima puntata, appunto, Giucas Casella.

L'esperto di escapologia parla anche di Silvio Berlusconi. E la spara grossissima sostenendo di essere in contatto con il Cavaliere direttamente dall'aldilà. "Che clima c'è dove sta lui? Fa caldo?", gli chiedono con ironia. Ma Giucas Casella tira dritto: "Io ogni tanto ci parlo e sta benissimo", così quando gli chiedevano se sarebbe in grado di contattare Berlusconi nell'aldilà.

Ma non solo. Ad un certo punto ecco una gag di dubbio gusto. Giucas Casella rievoca le sue celebri camminate sui carboni ardenti, ma il gioco viene modificato per l'occasione. Infatti, la nuova impresa dell'illusionista è quella di camminare su molteplici copie de Il mondo al contrario, il controverso romando del generale Roberto Vannacci. Certo un romanzo controverso, ma calpestarne le copie in diretta, forse, non è una scelta particolarmente edificante.