Quando il papà di Don Camillo finì in cella per diffamazione

Giovannino Guareschi condannato per diffamazione. Accadeva ormai settant’anni fa, proprio in questi giorni. La vicenda, ricorda Egidio Bandini, è legata alla pubblicazione sul Candido di due lettere a firma Alcide De Gasperi. Una condanna, quella ai danni del papà di Peppone e don Camillo, le cui conseguenze saranno peggiori dei due anni trascorsi nei lager nazisti. Eppure, da quel momento Guareschi non ha più parlato di De Gasperi. Se non dopo un po' di tempo e con un pizzico d’ironia. In quel caso arrivò addirittura a rivalutarne la figura: "Non voglio rivangare vecchie storie che sono diventate polvere di tribunale e di galera: Dio sa come effettivamente sono andate le cose e questo mi tranquillizza in pieno. Voglio semplicemente rendere omaggio alla verità e riconoscere che, al confronto dei campioni politici di oggi, De Gasperi era un gigante".

