Rita dalla Chiesa contro La7: "Ossessionati", cosa mandano in onda

Non passa inosservato il palinsesto di La7. Per settimane la rete ha mandato in onda documentari sul fascismo. Tra questi quello di Ezio Mauro dal titolo "La caduta - Cronache della fine del fascismo". Ma non solo, perché l'elenco è lungo. Al punto da scomodare Rita Dalla Chiesa. In risposta al tweet di un'utente, la deputata di Forza Italia parla di ossessione. "Diverse reti tv, in particolare TgLa7, ci stanno facendo fare un bel ripasso della storia del fascismo. A quando una bella serie sulla rivoluzione d’ottobre?", chiede una signora, con la Dalla Chiesa che replica: "Ossessionati".

Non è la prima volta che l'ex conduttrice tv perde le staffe per scelte simili. Accadeva anche nel 2022, quando il docufilm sulla marcia su Roma - presentato alla Mostra del Cinema di Venezia - conteneva un'immagine di Giorgia Meloni. Ma non solo. "È stata di pessimo gusto - denunciava -. Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure. Io mi ero rassegnata al blocco per l'uscita della fiction su mio padre perché c'era una legge, e io sto attenta alle regole, ma poi vedere che al Festival di Venezia permettono la presentazione di un documentario come 'Marcia su Roma' lo trovo come minimo poco equo".

Il motivo? Ai tempi la Rai aveva rinviato la messa in onda di una serie in quattro puntate dedicata alla figura del generale Dalla Chiesa, padre di Rita. Una scelta che Forza Italia aveva definito oltraggiosa nei confronti della memoria dell'eroico uomo di Stato.