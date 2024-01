Rita Dalla Chiesa e il dubbio sulle scatolette: "Perché sono nauseabonde?"

21 gennaio 2024 a

Rita Dalla Chiesa da tempo è attiva sul fronte della tutela dei diritti degli animali. Su X è molto attiva su questo fronte e di fatto porta avanti campagne per le adozioni dei cuccioli abbandonati ed è anche in Parlamento in prima linea per la difesa dei nostri amici a quattro zampe. E così ieri sera ha rivolto una domanda ai suoi follower che in tanti si pongono tra coloro che hanno un micio o un cagnolino a casa: "Qualcuno sa dirmi perché le scatolette per i cani hanno un odore così nauseabondo?".

E su X si è aperto il dibattito con centinaia di risposte su questo tema che lega l'alimentazione degli animali al loro benessere: "Me lo chiedo anch'io. Forse sono gli appetizzanti studiati apposta per loro", risponde un utente. E ancora: "Ho 3 cani (2 di grossa taglia) e insieme a crocchette di buona qualità e pasta apro giornalmente anche 2/3 barattoli da 1200 gr. (cerco quelli economici). Spesso è successo di acquistarne di puzzolenti ma ho cambiato subito marca anche se loro gradivano lo stesso", afferma un latro utente.E non finisce qui: "Il veterinario della mia, diceva che risultano più salutari le crocchette. Il cibo in scatola gli rovina i denti ... Nel senso le scatolette una volta ogni tanto ma meglio le crocchette..", scrive un utente. Insomma il dibattito è aperto. Del resto in tanti si dividono tra "secco" e "umido" da somministrare come pasto principale ai cani. E anche su questo spesso i veterinari hanno consigli e pareri differenti.