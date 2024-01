Kate Middleton, "diverticolite: l'ipotesi più accreditata negli ambienti londinesi"

19 gennaio 2024 a

L'operazione all'addome a cui è stata sottoposta Kate Middleton a Londra ha catalizzato l'attenzione di tutti i media nel Regno Unito e non solo. Tante le ipotesi su cosa possa essere successo alla principessa. Il comunicato di Kensington Palace, infatti, ha riferito dell'intervento senza però scendere nei dettagli. Una delle ultime indiscrezioni, tuttavia, parla di diverticolite, una problematica che spiegherebbe anche le lunghe tempistiche di recupero citate nella nota della famiglia reale. La futura regina d'Inghilterra, infatti, potrà tornare ai suoi soliti impegni solo dopo Pasqua.

"Una delle ipotesi più accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto ad una diverticolite acuta", ha detto il giornalista Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. Cos'è la diverticolite acuta? Lo spiega all'Adnkronos Salute Maurizio Vecchi, professore di Gastroenterologia all'università Statale di Milano: "La diverticolite acuta è sostanzialmente un'infiammazione del diverticolo con una piccola o più grande perforazione. E in funzione anche della dimensione di questa perforazione l'evento infiammatorio può localizzarsi in un punto dell'addome o nei casi più gravi può diffondersi e portare anche a una peritonite diffusa".

Questo disturbo - prosegue l'esperto - si manifesta "con la comparsa di dolori addominali molto intensi, in genere localizzati in basso nella fossa iliaca sinistra, perché lì è più frequentemente la sede dei diverticoli, piccole ernie della mucosa dell'intestino che possono presentarsi in tutto l'apparato digerente, ma più tipicamente nel colon". E ancora: "Nelle forme che si diffondono, il dolore può estendersi anche a tutto l'addome. La comparsa del dolore acuto è accompagnata praticamente sempre da un'alterazione della funzione intestinale, cioè il paziente tende a occludersi, ma ci possono essere anche manifestazioni variabili e alternanti. A completare la triade della diagnosi è la febbre".