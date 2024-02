DiMartedì, Bersani alla Schlein: "Tocca richiamare Garibaldi ma non obbedirà"

07 febbraio 2024 a

a

a

Pier Luigi Bersani è uno che le cose non le manda a dire e ieri dallo studio di diMartedì (su La7) ha suonato la sveglia a Elly Schlein anche lei ospite di Giovanni Floris. "Anche nel centro sinistra c'è gente che non ha capito come è questa destra", tuona il fondatore del Pd riferendosi all'autonomia differenziata che il governo si appresta a varare. L'ex segretario dem usa il plurale maiestatis: "Dobbiamo svegliarci!". Poi spiega: "Se fanno l'autonomia differenziata l'Italia diventa il ponte di Arlecchino e tocca richiamare Garibaldi. Stavolta però", puntualizza Bersani, "non so se dice 'obbedisco', perché può anche dirci sono cavoli vostri".

L'Autonomia scatena i deliri centralisti della vecchia sinistra

A destra litigano è vero, dice Bersani, "uno vuole il premierato, l'altro vuole l'autonomia differenziata", poi però, avverte, "si mettono d'accordo e li fanno tutti e due". "Questi vanno avanti", profetizza l'ex segretario del Pd rivolgendosi all'attuale segretaria. "Attenzione", avverte la Schlein. Questa destra che fa demagogia "chiama a una reazione non solo politica, ma sociale e civica" è il monito di Bersani.