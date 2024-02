Chiara Ferragni in lacrime davanti alla tv: il crollo dell'influencer

10 febbraio 2024 a

Da sola, in compagnia dei suoi due bambini Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha seguito sul divano di casa la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover. L'anno scorso l'influencer, è stata una delle co-conduttrici di Amadeus, ma ora sta cercando di vivere un po' più lontano dai riflettori dopo l'inchiesta sul Pandoro Balocco che la vede indagata per truffa.

Ma sul suo profilo Instagram la Ferragni ha voluto condividere un momento particolare della serata che l'ha commossa e l'ha fatta scoppiare in lacrime.

In una stories infatti la Ferragni inquadra la tv sintonizzata su Rai uno: sul palco dell'Ariston si stanno esibendo Clara e Ivana Spagna, le quali stanno cantando la canzone Il cerchio della vita, colonna sonora del Re Leone. "Piangerò sempre per questa canzone", ha scritto Chiara aggiungendo l'emoticon di un leone e di un cuoricino rosa.

I fan sanno bene che quando i Ferragnez erano felici e contenti Fedez riprendeva spesso la moglie mentre piangeva con questo brano guardando il cartone con il suo primogenito. Ma ieri sera Chiara era da sola perché il rapper si trova in questo momento negli Stati Uniti.

Non si sa se i due abbiano deciso di prendere le distanze - sui social lo hanno fatto sicuramente - perché stanno attraversando un momento di crisi di coppia o se si tratta di una strategia per non influenzare negativamente i rispettivi follower. Quel che è certo è che i due in questo momento sono proprio lontani.