Ghali, le traveggole di Antonella Viola: "Tra le performance più alte di sempre"

10 febbraio 2024 a

a

a

"Una performance artistica tra le più alte a cui io abbia mai assistito": Antonella Viola, immunologa di professione, lo ha scritto in un post su Facebook a proposito dell'esibizione di Ghali nella serata delle cover al festival di Sanremo. Il cantante ha portato all'Ariston un medley intitolato "Italiano vero", iniziando a cantare in arabo e finendo in italiano. La sua, secondo la Viola, è stata una performance "lucida e intensa, è arrivata dritta al centro, provocando vibrazioni forti, capaci di far crollare muri e scardinare portoni. L'arte ha questa capacità di rovesciare tutte le sovrastrutture in un attimo, con semplicità; e ieri, cantando, Ghali ha segnato uno spartiacque tra passato e presente".

"Per me - ha proseguito la Viola - con l'esibizione di ieri Ghali ha vinto tutto. E con lui ha vinto il nostro meraviglioso Paese, che da questo spartiacque esce rinnovato, fortissimo e con gli occhi aperti verso il domani". In ogni caso, non è la prima volta che la scienziata dice la sua in ambiti non prettamente scientifici. La Viola, diventata nota soprattutto nel periodo del Covid con numerose ospitate in tv, è oggi un personaggio pubblico a tutti gli effetti, che non si tira indietro quando c'è da dare un'opinione sugli argomenti più diversi.

Qualche settimana fa, per esempio, sempre su Facebook ha parlato dello scandalo Ferragni: "Credo che abbia commesso un grave errore e faccio fatica a credere che ne fosse inconsapevole ma non si mettono alla gogna le persone". Per non dimenticare la sua "battaglia" contro il vino: "Possiamo decidere di fare eccezioni, ma l'etanolo è cancerogeno, lo sostiene l'Oms". E poi: "Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare".