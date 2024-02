Re Carlo malato, accuse-choc ad Harry: "Solo una mossa strategica"

10 febbraio 2024 a

Una toccata e fuga quella del principe Harry non passata inosservata. Ancora una volta il secondogenito del Re Carlo è finito al centro della polemica. Da tempo lontano dal Regno Unito, Harry è tornato a Buckingham Palace per far visita al padre dopo la diagnosi di tumore. Un incontro però durato qualche ora, così come il suo soggiorno nel quale - si dice - non avrebbe visto né il fratello, né la cognata né i tre principini. Il motivo? Secondo William l’apparizione di 26 ore del fratello Harry sarebbe solo una mossa strategica per acquisire popolarità.

Sarà vero? Certo è che la visita improvvisa non era programmata e per questo si è svolta in fretta e furia tanto che il principe avrebbe dovuto prenotare un hotel. Così come gli impegni del principe non erano rimandabili. Harry, infatti, era atteso a un evento a Las Vegas il giorno dopo. Eppure a palazzo reale l'ennesimo atteggiamento ribelle del secondogenito non sarebbe andato giù.

Dopo la visita, si parla di scontentezza a corte. Addirittura gli amici inglesi di Harry non lesinano critiche. Nel mirino lo stress inutile per l’organizzazione di una visita "al volo" che avrebbe creato. Intanto a rassicurare circa le condizioni di salute del sovrano ci ha pensato la consorte Camilla. La regina ha tenuto a precisare che il re "sta molto bene date le circostanze. Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto". Già nei giorni scorsi Camilla aveva spiegato che Carlo III si stava sottoponendo a tutte le cure necessarie.