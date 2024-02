Re Carlo malato? Lo sconcertante discorso del principe Harry

09 febbraio 2024 a

Nemmeno 45 minuti di faccia a faccia, poi Harry è tornato negli Stati Uniti. Alla notizia del cancro, il figlio di Re Carlo ha fatto visita al padre a Londra. Un incontro fugace, dopo il quale il principe ha tenuto un discorso. Riapparso in pubblico a Las Vegas, il marito di Meghan Markle si è lasciato andare a gag e battute divertenti. Questo nonostante il momento delicato che sta attraversando Buckingham Palace.

Addirittura Harry non ha proferito parola sulle condizioni del Re. "Gli Stati Uniti ci hanno rubato il rugby e trasformato in football americano. Anziché passare la palla all'indietro, l'ha passata in avanti. Scherzi a parte, quello che fate dentro e fuori dal campo è davvero straordinario. Siete modelli per milioni di persone per il modo in cui vi comportate", è stata una delle battute ironiche pronunciate. Al contrario di quanto fatto dal principe William che invece aveva ringraziato il pubblico per la vicinanza alla famiglia qualche ora prima durante una cerimonia di premiazione con Tom Cruise a Londra. A rassicurare sullo stato di salute del sovrano ci ha pensato anche la consorte Camilla.

"Sta molto bene date le circostanze. Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto". La regina è apparsa serena. Non a caso sta continuando normalmente la sua serie di impegni pubblici, con altri in programma nei prossimi giorni. Intanto Carlo dovrebbe tornare nella capitale britannica per le cure ospedaliere "altamente specializzate" alle quali si deve sottoporre.