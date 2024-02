DiMartedì, Magliaro sfotte Fornero e lei non capisce: "Andava in piazza? Brava, brava!"

14 febbraio 2024 a

a

a

Spesso la politica è lontana dalla vita reale dei cittadini, eppure quando alcuni politici vanno a parlare con chi manifesta, ascoltano i loro problemi e magari provano anche a risolverli, non va bene. Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante, ironizza a DiMartedì sull'ex ministro del governo Monti, Elsa Fornero, passata alla storia come la responsabile di una legge elettorale che ha scontentato parecchi italiani. "Lei andava in piazza o no?", le ha chiesto Magliaro facendo esempi: "Lei incontrava i balneari, i trattori. Si ricorda no?", la ha incalzata il presidente della Fondazione Almirante: "Lei usciva dagli uffici dorati".

Giovanni Floris ha dovuto spiegare alla professoressa Fornero che Magliaro era ironico. Al che l'economista - già titolare del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità - ha replicato stizzita. "Sa perché non ci andavo?", ha reagito Elsa Fornero. "Io lavoravo tutto il giorno al ministero non avendo un partito alle spalle il lavoro lo facevo io. Sbagliando o non sbagliando, io stavo lì con i miei tecnici - quei pochi che avevo - a cercare di lavorare. Non andavo in giro a cercare consenso". La replica di Magliaro: "Brava, brava". Anche questa volta era ironico.