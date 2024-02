Vincenzo De Luca, la lezione di Bruno Vespa: "Ci sono confini insuperabili. Ma tutto tace"

17 febbraio 2024 a

Bruno Vespa con un post pubblicato sul suo profilo Twitter bacchetta il governatore della Campania che ieri 16 febbraio ha insultato la premier Giorgia Meloni dandole letteralmente della "stro***". "De Luca è simpatico, ma ci sono confini insuperabili", scrive il conduttore di Porta a porta. Che aggiunge: "Che sarebbe successo se il presidente di una Regione di centrodestra avesse dato dello stro*** a Letta Renzi o Gentiloni mentre tentava l’assalto a Palazzo Chigi? Invece tutto tace", conclude amaro.

Quindi in un editoriale su Il Giorno Vespa approfondisce il tema: "De Luca è un uomo simpatico e fu un bravo sindaco di Salerno. Ma come governatore ha speso soltanto il 24 per cento dei 3 miliardi assegnati dallo Stato alla Campania per il periodo 2014/2020 ed è ad oggi l’unico presidente a non accettare la condivisione con il governo dei progetti del nuovo fondo (quasi 6 miliardi per la sua regione) da spendere tra il 2021/2027".

Sintetizza il direttore: "L'80 per cento di questi soldi vanno al Sud, ma il governo esige di sapere dove e quando saranno spesi. A fine marzo avranno firmato quasi tutti (compresi i ‘democratici’ emiliano Bonaccini e toscano Giani). Come finirà con la Campania? De Luca amerebbe la conferma, ma la silenziosa Elly Schlein potrebbe apprezzare la decisione di Giorgia Meloni di vietare il terzo mandato dei governatori". Del resto, conclude Vespa, "non siamo sicuri che la segretaria del Pd non desideri candidare persone a lei più vicine. E non ha interesse al quinto mandato di un ‘mostro sacro’ come Luca Zaia nel Veneto. Fratelli d’Italia non ha un governatore al Nord e il triplo dei voti degli alleati".