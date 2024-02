Fazio contro i giornali: "Migranti irregolari a Firenze? Ecco la vera irregolarità"

18 febbraio 2024 a

A Che Tempo Che Fa non poteva mancare lo sfogo di Fabio Fazio sulla tragedia di Firenze. E mentre si cerca ancora un operaio sotto le macerie del cantiere crollato, il conduttore del Nove dice la sua. "I giornali - esordisce nella puntata di domenica 18 febbraio - hanno sottolineato che due degli operai morti a Firenze erano due migranti irregolari. Secondo me è un dato totalmente irrilevante che fossero migranti irregolari".

E ancora: "Erano migranti irregolari che però regolarmente venivano però assunti e messi a lavorare in nero. Questa è la vera irregolarità, non che fossero migranti irregolari". Parole che hanno tutto il sapore della polemica. Ma d'altronde sul caso non è mancato lo sciacallaggio di sinistra. Basti pensare a Francesco Boccia che ha tirato in mezzo il governo.

"È necessario intervenire al più presto per porre fine alla continua catena di tragedie che oramai si susseguono sul lavoro. Dopo quanto avvenuto anche a Firenze è assolutamente necessario lavorare per rafforzare i controlli nei cantiere e inasprire le norme sulla sicurezza. E oggi Elly Schlein chiede al Governo di lavorare tutti insieme per fermare e impedire la continua corsa al ribasso e i subappalti a cascata. Il governo convochi un tavolo con le parti sociali, faccia propria le proposta del Pd. Se così sarà in Parlamento lavoreremo tutti insieme per una rapida approvazione delle norme", sono state le parole del presidente dei senatori del Pd.