Ghali, il video che spiega tutto: "Grazie per la parola genocidio"

18 febbraio 2024 a

a

a

Ghali questa sera sarà ospite a Che tempo che fa. E molto probabilmente userà la poltroncina sul Nove come ha usato il palco di Sanremo per fare il comizio e accusare Israele di genocidio.

Ma nell'attesa di accomodarsi sulla comodissima poltrona nello studio di Fabio Fazio, proprio Ghali risponde con un video all'associazione palestinesi in Italia, l'Api, che lo ha tirato in causa ringraziandolo di aver usato la parola "genocidio": "A nome dell’Associazione dei Palestinesi in Italia desideriamo esprimerti il nostro profondo apprezzamento per aver utilizzato la tua piattaforma e la tua canzone “Casa Mia” per diffondere un messaggio così significativo agli spettatori del festival di Sanremo. La tua coraggiosa decisione di pronunciare la parola “genocidio” ha avuto un impatto straordinario, portando l’attenzione su una questione tanto importante quanto spesso trascurata. La tua solidarietà e il tuo impegno sono stati fondamentali nel dare voce a una causa così vitale e nel promuovere la consapevolezza sui diritti umani. Con la speranza di incontrarci in una Palestina libera!". E la risposta di Ghali non si è fatta attendere con un vidoe in cui a sua volta ringrazia l'associazione dei palestinesi in Itale e non si rimangia una sola parola su quanto detto sul conflitto in Medio Oriente.