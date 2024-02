L'Aria che tira, Gasparri e la lite con l'attivista: "Invasata che non fa parlare"

19 febbraio 2024 a

"Non mi va di fare risse": Maurizio Gasparri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, durante un dibattito con Miriam Falco di Ultima Generazione. Poi, di fronte all'ennesima interruzione dell'attivista, ha sbottato: "Questa è la dimostrazione dello stato di turbamento delle persone che va curato". Poi ha proseguito: "Sono dei fondamentalisti, è un'invasata che non fa parlare".

Al centro della discussione l'ultimo blitz di Ultima generazione agli Uffizi di Firenze: due attivisti hanno attaccato le foto dell'alluvione di Campi Bisenzio sul vetro che protegge la Venere di Botticelli. A tal proposito il senatore di Forza Italia ha detto: "La Venere di Botticelli è protetta dal vetro. Sulla statua equestre di piazza del Duomo a Milano ci sono ancora i segni della vernice. Per ripulire c'è un costo economico, c'è uno spreco di acqua, uno spreco di C02, faccio un discorso ambientalista. Dopodiché quante opere d'arte non hanno la protezione? In Italia ci sono delle pinacoteche enormi, sono un vanto del Paese, ora se le dobbiamo proteggere tutte ci sarebbe un costo enorme. Quelli che fanno queste cose sono dei danneggiatori che andrebbero messi a ripulire con la spazzola i danni che hanno fatto, che poi alla prima sanzione gli passa la voglia".