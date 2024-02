Fabio Fazio? "Con chi lo hanno visto a cena. Il corteggiamento dura da mesi": bomba politica

23 febbraio 2024 a

a

a

Domenica 3 marzo Fabio Fazio avrà ospite a Che tempo che fa niente popò di meno che Chiara Ferragni, fresca fresca di (dolorosa) rottura con il marito Fedez. Una puntata che si preannuncia assai succosa, anche se il conduttore di Savona non è mai stato un "avvoltoio" e ha sempre preferito tenere un profilo basso e piuttosto paludato. Ospiti big sì, ma raramente interviste ad effetto con scoop scandalistici.

Tuttavia in queste ore sta facendo rumore un "flash" di Dagospia, sito sempre molto ben informato su quanto accade nei corridoi e nei dietro le quinte della televisione italiana. Per "Fabietto", che a giugno ha traslocato da Rai 3 a Discovery portando il suo seguitissimo show sul Canale Nove (con risultati di ascolti e share eccellenti, addirittura eccezionali considerata la fuoriuscita dal circuito Rai-Mediaset-La7) sarebbero giorni frenetici, di incontri pesantissimi e programmi assai ambiziosi per l'immediato futuro.

Chiara Ferragni, la strategia passa per Fabio Fazio: la conferma dopo la rottura con Fedez

"Cosa ci faceva ieri sera Mario Draghi attovagliato a cena con Fabio Fazio?", si domanda con il solito tono malizioso il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Il "flash" è molto circostanziato, con dettagli assai precisi. Fazio e l'ex premier nonché governatore di Bankitalia e numero uno della Banca Centrale Europea, che nella primavera del 2022 ha solo sfiorato (con suo sommo dispiacere) l'ascesa al Quirinale per poi andare incontro alla crisi del suo governo pochi mesi dopo, si sarebbero visti "in una saletta riservata del ristorante Pellico 3 al Park Hyatt di Milano", prosegue Dago.

"Insulto agli italiani, sequestrare la trasmissione": crociata contro Chiara Ferragni da Fazio

"I due non erano da soli - sottolinea ancora il sito di gossip politico -. Chi erano gli altri commensali? Ah, non saperlo...". In ogni caso, aggiunge un post scritpum dal peso non indifferente, "Fabiolo sta corteggiando da mesi Mariopio per averlo come ospite a Che tempo che fa". Per la cronaca, di solito Fazio raggiunge sempre i suoi obiettivi. Basta chiedere a Barack Obama, Emmanuel Macron o Papa Francesco, finiti tutti (Bergoglio addirittura per due volte) davanti al suo microfono.