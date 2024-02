Regionali Sardegna, Corona ridimensiona la sinistra: "Non vuol dire mica niente"

28 febbraio 2024 a

"Reputandomi un figlio della Sardegna, perché i Corona si trovano solo in Sardegna o qui a Erto, sono molto contento": Mauro Corona ha commentato così la vittoria della candidata del centrosinistra, Alessandra Todde, in Sardegna. Quest'ultima ha avuto la meglio su Paolo Truzzu, proposto dal centrodestra. Nonostante questo, lo scrittore, in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca, ha voluto fare una precisazione: "La contentezza è circoscritta, abbiamo vinto per pochissimo, e quindi tutte queste manifestazioni enfatiche... Non vuol dire mica niente. Bisogna stare attenti, cominciare da qui, ma la strada sarà lunga".

Il riferimento è, probabilmente, alle dichiarazioni rilasciate dalla segretaria del Pd Elly Schlein e dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte subito dopo l'esito delle elezioni, con la Todde in vantaggio sul centrodestra per un pugno di voti. La dem, infatti, ha detto: "Era dal 2015 che non strappavamo una Regione alla destra. È la nostra prima riconquista e non sarà l'ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni. E in Abruzzo il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un'altra sorpresa". Mentre il pentastellato in un post su Facebook ha scritto che "l’aria è cambiata" e che quella di domenica 25 febbraio è stata "una giornata indimenticabile. I cittadini sardi hanno chiuso la porta a Meloni e soci e l’hanno aperta all’alternativa".