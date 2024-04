Mannheimer stronca Schlein: "Così non funziona", Conte la divora?

10 aprile 2024 a

"Elly Schlein e Giuseppe Conte non pescano nello stesso bacino elettorale": il sondaggista Renato Mannheimer lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'attuale rapporto politico tra i due leader di opposizione. Poi ha spiegato che la segretaria del Pd sbaglia a inseguire il presidente del Movimento 5 Stelle, perché "i due elettorati sono molto diversi, hanno atteggiamenti diversi su un sacco di cose, a partire dalla politica estera, l'Ucraina, la pace, ma anche su tanti temi di politica interna".

Le differenze, a detta dell'esperto, sarebbero evidenti anche tra i rispettivi elettorati: "Va detto che se una buona parte dell’elettorato del Pd vedrebbe con favore un'alleanza con i 5 Stelle, la gran parte dei 5 Stelle non vuole allearsi col Pd. Poi, mentre Conte è relativamente popolare, cioè è abbastanza apprezzato dall'elettorato del Pd, non succede lo stesso alla Schlein con l'elettorato del M5s. Sono due mondi diversi. È la Schlein che pensa di erodere gli elettori dei 5 stelle facendo la loro politica ma è una cosa che non funziona". "Quindi sta sbagliando la strategia?", ha chiesto il conduttore. E Mannheimer ha risposto in maniera affermativa: "Considerando le volontà del suo elettorato, si, in questo modo rischia di alienarsi una parte consistente del suo elettorato".

