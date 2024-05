Propaganda Live, la vita segreta di Rocco Buttiglione: cosa spunta sui social

04 maggio 2024 a

A 75 anni, Rocco Buttiglione ha ormai chiuso con la politica. L'ex ministro dei Beni culturali e degli Affari comunitari, nonché già vicepresidente della Camera e senatore, si è ritirato nel 2018 e si dedica alla sua grande passione, la filosofia: il professore vive a Roma ed è docente di Filosofia (appunto) e Storia delle Istituzioni Europee presso la Pontificia Università Lateranense.

Non solo, però, perché come dimostrato da Diego Bianchi in arte Zoro nell'ultima puntata di Propaganda Live, su La7, l'ex politico democristiano è attivissimo sul social Quora, una piattaforma su cui gli iscritti si scambiano informazione di qualsiasi tipo e su ogni argomento tramite domande e risposte. E a giudicare dagli screenshot andati in onda venerdì sera, Buttiglione si diverte un mondo a dire la sua sciogliendo i dubbi degli utenti sullo scibile umano.

Qualche esempio. Domanda: "Secondo voi è vero che la maggior parte delle donne sceglie il proprio partner in base ai soldi che ha?". Risposta (di Buttiglione): "Sarebbe un calcolo miope. I soldi vanno e vengono. Credo che le ragazze oggi si domandino: è buono? E' intelligente? Ha voglia di lavorare? Ha carattere? Mi vuole davvero bene? Mi aiuterà nella mia carriera o mi tarperà le ali? E' simpatico o divertente?". E ancora: "Quanto sesso stanno facendo le donne italiane alle spalle di mariti e fidanzati?", "Probabilmente meno di quello che mariti e fidanzati fanno alle spalle loro".

Buttiglione, che sul forum si descrive anche come "professore Instituto de Filosofia Edith Stein Granada" ed "ex prorettore internationale Akademie fur Pholosophie", elargisce anche consigli sentimentali: "Perché non trovo un ragazzo?", chiede alla community una iscritta. "I maschi di oggi sono un disastro - la rassicura Rocco -: insicuri, viziati, indecisi, narcisisti... Un disastro. Però le mie figlie hanno trovato quattro perle di mariti. Bisogna cercare bene e pregare San Valentino, protettore dei fidanzati".