Il Fatto quotidiano, Renzi con la testa nel sedere: la vignetta choc di Natangelo

Un uomo nudo - con una contorsione del corpo - mette la testa nel suo sedere. Su un gluteo c'è il simbolo di Stati Uniti d'Europa, il partito di Matteo Renzi ed Emma Bonino in corsa per le prossime elezioni europee. È l'ultima vignetta sconcertante di Natangelo pubblicata su il Fatto Quotidiano. Lo sfregio è tutto per Renzi, ovviamente.

"Europee: non tutti i leader fuggono dalle tribune elettorali", si legge nella illustrazione. "Ecco Matteo Renzi che si confronta con il suo più diretto avversario", scrive Natangelo. Del resto si sa che dopo Berlusconi, il peggior nemico del direttore del Fatto Marco Travaglio è proprio il leader di Italia viva e candidato di Stati Uniti d'Europa.

Nessun commento da parte di Renzi che questa mattina 17 maggio è stato ospite ad Agorà, su Rai tre. "Noi puntiamo a un voto di opinione di chi dice ’più Europa', non ’meno Europa'. Se vorrete meno Europa, come dice Salvini, avrete più Cina", ha detto. "A Pechino - ha proseguito l’ex premier - Putin e Xi Jinping si sono visti nella Città proibita. La stretta di mano tra loro è la foto di due leader politici molto diversi da noi, non democratici, che hanno una visione del futuro del mondo in cui l’Europa non tocca palla ed è irrilevante. Stati Uniti d’Europa, la nostra lista, nasce per dare un’alternativa a chi ha paura di questa foto qui", "è arrivato il momento di costruire il grande sogno europeo altrimenti vinceranno sempre Putin e Xi Jinping".

