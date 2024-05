Prima di domani, Concita De Gregorio: "La Meloni da Chico Forti? E allora la Salis..."

21 maggio 2024 a

a

a

"Se Giorgia Meloni va a prendere una persona condannata all'ergastolo per omicidio all'aeroporto non si vede poi per quale motivo ci debba essere anche la benché minima polemica su una persona come Ilaria Salis che deve essere ancora giudicata per un reato che non è un omicidio": a dirlo Concita De Gregorio nello studio di Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4. Il riferimento della giornalista è alla presenza della presidente del Consiglio a Pratica di Mare, dove nei giorni scorsi è atterrato il volo di Chico Forti, condannato negli Usa per omicidio nonostante lui si dica da sempre innocente. "Oltre a questo - ha continuato la De Gregorio - aggiungo che ci sono moltissimi italiani in giro per il mondo che dovrebbero ritornare in Italia e nessuno ne sta parlando".

La firma di Repubblica, insomma, ha tirato in ballo il caso della Salis, detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due estremisti di destra, per attaccare la premier e il suo gesto di accoglienza nei confronti di un italiano appena tornato nel proprio Paese.

https://x.com/Prima_di_domani/status/1792626651353743416

La De Gregorio, tra l'altro, non è stata l'unica ad aver sparato a zero contro la Meloni per quanto accaduto con Forti. Anche Michele Santoro, ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato addirittura di una "cosa vergognosa. Non che sia tornato Forti, perché tutte le questioni umanitarie mi vedono partecipe e coinvolto, ma è ignobile il fatto che questa cosa venga sfruttata in questa maniera propagandistica. Ma perché in Italia si deve parlare di tutto tranne che della guerra, non c'è niente da fare".